Operação verão

Nesta terça-feira se aguarda o balanço da chamada Operação Verão, desenvolvida, neste ano, pelas polícias rodoviárias Federal e Estadual, Departamento Estadual de Trânsito, Guarda Municipal, Bombeiros e Samu. O último grave acidente registrado nesse veraneio ocorreu na noite de sábado, cerca das 19h, quando um carro de passeio se chocou com uma carreta, fato que se registrou no trevo de Salinas para Capanema, no nordeste do Pará. Duas pessoas saíram feridas em estado grave. Mas houve vários acidentes com vítimas em rodovias estaduais e federais no Pará ao longo do veraneio deste ano.