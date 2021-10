Operação Vetus II foca no combate á violência contra idosos no estado do Pará

A Polícia Civil do estado do Pará iniciou uma ação que combate à violência contra idosos no Pará. A medida é coordenada pelo ministério da justiça e segurança pública, em todo o país as policias civis iniciaram a ação na última sexta-feira (15) com a chamada Operação Vetus II, com foco no combate á violência contra idosos.

Os profissionais de segurança pública vão trabalhar fortemente mediante as denuncias que forem recebidas pelos canais oficiais e instaurar inquéritos relativos a esses crimes. A ação faz parte de uma mobilização nacional coordenada e articulada pelo ministério da justiça e segurança pública (MJSP), por meio da secretaria de operações integradas (Seopi).

Durante a operação, também prevê a instauração e conclusão de inquéritos, visitas e abrigos e residências das vítimas. A violência contra o idoso é crime e pode ter pena de dois meses a um ano de reclusão, além de multa.

Para denunciar esses crimes basta ligar por meio do Disque 100, 181, 190 e Whatsapp Iara (91) 981159181 são gratuitas podem ser anônimas. Qualquer pessoa pode acionar os serviços, que funciona diariamente, 24 horas. O serviço cadastra e encaminha os casos aos órgãos competentes.

Foto: Freepik

Jornalista: Marina Moreira