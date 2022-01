Operação ‘visita premiada’ da PM prende traficantes no interior do Pará

O tráfico de drogas é um dos grandes desafios da segurança pública brasileira. No Pará, as investigações e cumprimento de mandados judicias são intensificadas em todo o Estado. Na tarde desta terça-feira (25) mais dois mandados de prisão foram cumpridos em São Geraldo do Araguaia-PA.

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de São Geraldo do Araguaia, realizou uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no município. A operação ‘Visita Premiada’, cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas. Segundo boletim policial, Dalvan Pereira de Souza, Denilde da Silva Pereira (esposa de Dalvan) foram presos no bairro Real da conquista e Wagner Correa de Medeiros (o baiano) foi preso na Vila da conquista. Os três foram presos em flagrante.

A operação contou com o serviço de inteligência do Núcleo de apoio à investigação de Marabá (NAI) e da Superintendência Regional.

Segundo o coordenador da operação, o delegado Edésio Ribeiro, a prisão dos três traficantes que atuavam na prática de crimes na região foi exitosa. Durante o cumprimento do mandado de prisão foram apreendidos objetos ilícitos como: maconha, cocaína e crack. Além disso, a polícia apreendeu balanças de precisão, um veículo, cerca de R$ 2.000,00 em espécie, dentre outros objetos.

