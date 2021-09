Operações do Detran em Monte Dourado fiscalizam motocicletas e recuperam carros roubados

As equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciaram, neste mês de setembro, duas operações de fiscalização em Monte Dourado, distrito do município de Almeirim, na região do Baixo Amazonas. As Operações “Silêncio” e “Amanhecer” já resultaram em 145 autuações, remoção de 48 veículos, recolhimento de 19 documentos e a destruição de 17 descargas adulteradas em motocicletas.

A Operação “Amanhecer” objetivou a fiscalização de documentos de veículos de grande porte. O resultado foi o recolhimento de 11 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e oito Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) de motoristas e veículos que trafegavam irregularmente.

Já a Operação “Silêncio” visa coibir o uso de descargas adulteradas em motocicletas, o que culminou na destruição de 17 desses equipamentos ilegais, que costumam ser motivo constante de reclamação por parte da população geral, devido ao barulho excessivo.

Em Monte Dourado, as infrações, no geral, envolvem motoristas sem habilitação ou com documentos vencidos, além de veículos com licenciamento atrasado ou documentação irregular. Dentre as várias autuações estava um veículo clonado e um outro com registro de furto ou roubo. Quase 70% dos veículos apreendidos foram motocicletas e 25% de carros. Também foram removidos dois ônibus e um micro-ônibus.

As operações contaram com a participação de agentes da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) “A”, de Santarém, que têm trabalho em conjunto para monitorar o trânsito da região, a fim de coibir irregulares e evitar acidentes.

Colaboração: Israel Marcon (Asdecom/Detran)

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará