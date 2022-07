Operador de máquinas pesadas tem cabeça esmagada no interior do Pará

O operador de máquinas pesadas da Prefeitura de Tailândia, no nordeste do Pará, Antônio Lopes de Sousa Filho, 54 anos, faleceu no fim da tarde desta sexta-feira (1º), durante um acidente ocorrido na vicinal Rajada.

A vítima era conhecida como “Irmãozinho”. O “patroleiro ” voltava para a cidade depois da conclusão da restauração de vicinais na região da Vila Rajada, zona rural de Tailândia. No entanto, na subida de uma ladeira, a máquina teria dado uma provável pane e começou a descer de ré. Antônio Filho teria pulado, mas teve parte da cabeça esmagada pela máquina pesada.

Nas redes sociais, o prefeito Paulo Jasper, conhecido como “Macarrão”, expressou pesar pelo falecimento do maquinista. A prefeitura decretou luto oficial de três dias pela perda do servidor que era lotado na secretaria de Transportes.

Fonte: Portal Debate, com Portal Tailândia