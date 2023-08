Operadora de telefonia móvel abre 120 vagas de estágio com foco em competências digitais

Atrair e capacitar talentos para os primeiros passos na carreira e impulsionar ainda mais o desenvolvimento de competências digitais e a inovação conectada na companhia. Esse é o mote do Programa de Estágio 2023 da TIM – chamado de “Super Estags” – que está com 120 vagas abertas até setembro. A operadora busca, principalmente, estudantes que tenham paixão por tecnologia, além de atitude protagonista, gosto por desafios e aprendizado, perfil colaborativo e mentalidade ágil. Há vagas para o escritório da companhia em Belém.

O programa foi reformulado em 2020, quando reforçou a premissa de valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador, flexibilizando os critérios de elegibilidade como por exemplo restrição de idade, curso, instituição de ensino, conhecimento do idioma Inglês. Essas mudanças já estão refletidas no perfil do atual grupo de estagiários e estagiárias da TIM: 57% se autodeclaram pessoas pretas ou pardas e 60% são mulheres. Também se tornou mais comum a contratação de estudantes acima dos 30 anos. Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM, destaca os compromissos deste programa de contribuir com a construção do profissional do futuro: “o percurso é pensado para gerar empregabilidade e apoiar a evolução de carreira dos estagiários, com foco nas competências digitais e as profissões do futuro, assim como uma oportunidade de desenvolvimento para a nossa cultura organizacional, que através de diferentes perfis, histórias e formas de pensar fortalece um ambiente inclusivo, criativo e inovador”.

As vagas, inicialmente, estão distribuídas entre a sede da empresa, no Rio de Janeiro, e os escritórios regionais em São Paulo, Recife, Brasília, Belém do Pará, Belo Horizonte e Curitiba. O modelo de trabalho na TIM é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana. Para maximizar as oportunidades de aprendizagem dos estagiários é prevista a flexibilização de até quatro dias presenciais, com acompanhamento de tutor, e uma jornada de aprendizagem customizada para o desenvolvimento de competências específicas das áreas de atuação, habilidades digitais e comportamentais. Para completar a experiência os estagiários participarão de projetos multidisciplinares, sessões de mentoria e trocas constantes entre estagiários e demais profissionais para networking.

As bolsas têm valores entre R$ 1.530 e R$ 1.700 e as pessoas selecionadas contarão ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, curso de Inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário, dentre outros.

O processo de dinâmicas e entrevistas será 100% online e “gamificado”, com o intuito de proporcionar uma experiência mais imersiva e interativa tanto para as pessoas inscritas quanto para aquelas que farão a seleção. Em uma plataforma virtual customizada, os estudantes terão acesso a rodadas de desafios em grupo, onde as decisões são tomadas em conjunto. As inscrições podem ser feitas no site

https://tim.academiadouniversitario.com.br/ até o dia 30/09/2023.

Imagem: Divulgação