Operadoras cogitam acabar com WhatsApp ilimitado

As operadoras de telefonia móvel Vivo, Claro e TIM estão repensando os pacotes de serviços que oferecem WhatsApp ilimitado para os seus clientes. A estratégia comercial pode ser suspensa, levando os usuários a pagarem pelo tráfego de dados no aplicativo de troca de mensagens instantâneas.

O mesmo pode acontecer com outros aplicativos como o YouTube e o Twitter, que também têm os gastos de dados isentos de cobranças para alguns planos.

Como o consumo de dados tem aumentado com o 4G, algo que pode acontecer também com a tecnologia 5G, as empresas avaliam se vale a pena continuar descontando da franquia de internet os dados usados nesses aplicativos.

Ao comentar sobre o assunto, a Claro, por meio do seu presidente, José Félix, afirmou que o zero rating foi um “erro” que pode ser consertado. A operadora oferece, atualmente, acesso ilimitado para o WhatsApp, Waze, Instagram, TikTok e Facebook, dependendo do plano.

A Vivo comentou que está reavaliando a prática. O vice-presidente de negócios, Alex Salgado, disse que a empresa está oferecendo cada vez menos pacotes com o uso de aplicativos ilimitados.

A TIM também repensa a questão, pois ela oferece acesso livre ao WhatsApp e Deezer aos seus clientes pré-pagos. Já os clientes pós-pagos têm acesso ilimitado ao Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pexels