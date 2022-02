Operário da Vale morre ao cair em tanque com rejeitos de minério

Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, o acidente aconteceu devido rompimento da grade de circulação.

Na noite desta segunda-feira (7), um grave acidente aconteceu na mina Conceição, da Vale, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais. O operário Douglas Maycon Nonato da Cruz, de 33 anos, morreu depois de cair dentro de um tanque com rejeitos de minério. Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu devido o rompimento da grade de circulação, causando a queda e a morte do operador de máquina.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Douglas trabalhava na inspeção da lavagem do minério. Os militares retiraram o homem do tanque que tem 7,5 metros de profundidade e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do funcionário.

A Polícia Civil foi ao local e realizou os procedimentos de perícia. O corpo foi removido ao Posto Médico-Legal, em Itabira, para necropsia. As causas da morte e circunstâncias do ocorrido serão investigadas e, assim que concluídas, outras informações serão divulgadas pela polícia.

Por meio de nota, a Vale lamentou o trágico acidente. E afirmou que as causas do acidente serão apuradas. “A Vale lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta segunda-feira (7/2), na mina Conceição, no Complexo Itabira, que resultou em óbito de um dos nossos empregados. A Vale se solidariza com os familiares da vítima e dará todo o apoio necessário. As causas do acidente estão sendo apuradas”. (Portal Debate Carajás com G1 e Portal Pebão)