Operário X Cruzeiro | Campeonato Brasileiro 2022 | 03.06.2022

As equipes do Operário X Cruzeiro, se enfrentam nesta sexta-feira (3) pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h30. O duelo será disputado no estádio Germano Krüger, no Paraná.

O Operário-PR soma 12 pontos no campeonato e luta para chegar próximo dos quatro primeiros colocados da competição. A equipe paranaense perdeu para o Londrina por 2 a 1 na rodada anterior.

Já o Cruzeiro é o Líder do campeonato Brasileiro da série B, com 22 pontos sendo assim o time abre vantagem para os concorrentes.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira