Ophir Loyola contrata mais 22 médicos especialistas

Durante a programação de acolhimento, realizada nesta terça-feira (05), o Hospital Ophir Loyola (HOL) recebeu 22 médicos especialistas aprovados no processo seletivo simplificado para atuarem na instituição. O investimento em capital humano vai garantir mais agilidade e reforçar o atendimento de alta complexidade ofertado aos usuários do Hospital. A iniciativa integra o planejamento estratégico, considerando as necessidades atuais e futuras da população.

Os recém-contratados foram acolhidos pelos diretores e superintendentes que afirmaram o compromisso em prestar uma assistência de qualidade, em conformidade com os preceitos constituídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Os novos profissionais vão compor a nossa equipe de especialistas e somar esforços para oferecer um atendimento ético, especializado e humanizado para os enfermos acometidos por doenças graves, como o câncer”, informou a diretora-geral, Ivete Vaz.

A gestora também destacou o trabalho desenvolvido para a valorização do SUS e adiantou que “outras medidas devem ser tomadas para aumentar o staff e modernizar o ambiente hospitalar, a fim de garantir um local de trabalho mais acolhedor e ampliar os serviços oferecidos pelo Hospital Ophir Loyola”.

Os profissionais irão atuar nas áreas de oftalmologia/ transplante de córnea, oncologia clínica, cirurgia geral oncológica, cirurgia mastologia oncológica, cirurgia oncológica – torácica, endoscopia com ênfase em colangiopancreatografia, neuroendovascular, nefrologista com ênfase em terapia renal substitutiva, radioterapia, neurocirurgia, psiquiatria, radiologia e urgência e emergência.

Na ocasião, os ingressos receberam orientações sobre estrutura organizacional, direitos e deveres, reajuste salarial e benefícios concedidos pelo Governo do Estado. Também foram repassadas informações sobre normas e rotinas, saúde e segurança do trabalho e procedimentos de prevenção e controle de infecção hospitalar.

Por Leila Cruz (HOL)