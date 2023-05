Ophir Loyola divulga Processo Seletivo Simplificado para vagas temporárias

Foi publicado nesta sexta-feira (19), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Hospital Ophir Loyola (HOL), para a contratação multiprofissional de nível fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas a partir da quarta-feira (24) e serão realizadas por meio do site www.sipros.pa.gov.br até o dia 26 de maio.

Serão preenchidas 88 vagas em funções temporárias de níveis superior, médio e fundamental. As vagas que estão disponíveis são:

Enfermagem (15),

Farmácia (1),

Fisioterapia (2),

Fonoaudiologia (1),

Biomedicina (2),

Nutrição (1),

Psicologia (3).

Para cargos de nível médio, a instituição inscreve para as funções de:

Assistente Administrativo (11),

Técnico de Enfermagem (33),

Técnico de Laboratório (1) e Técnico de Radiologia (5).

As vagas de nível fundamental são destinadas à função de Auxiliar Operacional (13).

Confira o edital completo do Processo Seletivo no site HOL. Todos os níveis de escolaridade, o PSS compreenderá as seguintes fases: inscrição (de caráter habilitatório); análise documental e curricular (de caráter eliminatório e classificatório); e entrevista (de caráter eliminatório e classificatório). O resultado final será divulgado nos sites do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros) e do hospital no dia 23 de junho.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará