Ophir Loyola faz a primeira cirurgia a laser de câncer de traqueia pelo SUS

Realizada em um paciente do Marajó, de 61 anos, a intervenção foi a primeira, no Pará, pelo Sistema Único de Saúde

O Hospital Ophir Loyola (HOL) realizou a primeira cirurgia de ressecção endoscópica de câncer de traqueia a laser pela saúde pública do Pará. A intervenção no dia 7, deste mês, removeu um tumor que bloqueava 90% da via aérea do paciente. O idoso, de 61 anos, veio do município de Ponta de Pedras para receber atendimento no serviço de urgência e emergência oncológica do hospital, evoluiu com insuficiência respiratória grave e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A remoção do tumor era a única alternativa para preservar a vida do idoso devido à localização e à extensão da doença.

A traqueia é um órgão do sistema respiratório, cilíndrico e tubular, localizado entre a laringe e os brônquios e exerce a função de filtrar, umedecer e conduzir o ar aos pulmões. O câncer nessa região é considerado raro e desenvolve-se quando células crescem e multiplicam de forma desordenada e dão origem ao tumor. Dificilmente são originados no próprio órgão, quase sempre são provenientes de metástases na tireoide, esôfago, laringe e pulmão. A falta de uma investigação adequada contribui para que o diagnóstico ocorra em fase avançada e traz sérias complicações respiratórias, como ocorrido com o paciente.

Em razão da gravidade, viabilizou-se o arsenal terapêutico necessário ao procedimento cirúrgico para um paciente considerado inoperável. A cirurgia exitosa foi realizada com sucesso pela equipe de cirurgia torácica do hospital, composta pelos doutores Vitor Motoki, Manuela Ortiz e Luiz Arraes, sob a coordenação do especialista Augusto César Sales. Para a técnica cirúrgica ser realizada, os especialistas usaram um equipamento chamado de broncoscópio rígido e flexível, o qual é colocado através da boca até atingir a área comprometida. Utilizaram ainda a tecnologia de diodo (laser), que funciona a partir de um feixe de luz aplicada no local da lesão.

O estado geral do paciente não permitia uma cirurgia aberta. Ele já chegou ao hospital em estado muito avançado, situação essa que exigia o máximo de cautela. “A única solução seria a ressecção através da utilização de laser de diodo, realizada a partir da inserção de uma fibra que emite um raio infravermelho e faz a pulverização da lesão tumoral. Por meio do broncoscópio, introduzimos o material cirúrgico (fibra) e o laser por dentro de um tubo rígido para fazer a excisão da lesão que obstruía a traqueia”, explica o cirurgião torácico Augusto Sales.

A solução tecnológica empregada garante excelente precisão cirúrgica e controle do sangramento, além de contribuir para a redução do processo inflamatório. “O tumor invadia o lobo superior direito, mas cresceu e acometeu ambos os lados da traqueia. Isso causou a insuficiência respiratória e também comprometeu a veia cava, responsável por levar o sangue de outras partes do corpo para o coração. O nosso intuito é melhorar o prognóstico do paciente para que possa ser submetido à quimioterapia e à radioterapia”, informa Augusto Cesar Sales.

O Serviço de Cirurgia Torácica do Ophir Loyola atua na resolução de neoplasias do tórax envolvendo pulmão, pleura, brônquios, traqueia, esôfago e parede torácica. Realiza diagnóstico, terapia e cirurgias para a máxima preservação da estrutura do corpo do paciente. E para melhorar o arsenal terapêutico, o hospital está adquirindo duas torres de endoscopia para serem utilizadas nos procedimentos realizados no centro cirúrgico, tais como broncoscopia, endoscopia. A aquisição de tecnologias avançadas nos permitirá oferecer um melhor atendimento aos nossos pacientes”, conclui Sales.

Por Leila Cruz (HOL)