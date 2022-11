Ophir Loyola inicia obras no bloco cirúrgico e mantém normal o fluxo de cirurgias

Com um investimento de mais de R$ 3,4 milhões, o Centro Cirúrgico do Hospital Ophir Loyola, em Belém, passa por obras em toda a estrutura predial. Os serviços executados irão modernizar o ambiente físico e as instalações para atender as legislações vigentes e possibilitar um espaço de ensino em serviço, voltado para o campo de prática de residentes da instituição, com imagens transmitidas em tempo real.

A construção inclui a reestruturação do ambiente, inclusive das instalações elétricas, a fim de garantir a realização de procedimentos mais seguros. O ambiente receberá mobiliário, sistemas médicos, sala de recuperação pós-anestésica e focos cirúrgicos novos.

Durante a realização das obras, as cirurgias previstas na unidade estão mantidas, uma vez que esses procedimentos estão sendo realizados no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL).

“Participamos de reuniões com a diretoria e equipes do HOIOL para definir a logística e ações necessárias à readequação da estrutura de nosso parceiro para receber nossos pacientes e possibilitar manter o ritmo de trabalho dos dois hospitais. Pensamos nos mínimos detalhes a fim de garantir a segurança dos procedimentos e que não haja prejuízos aos pacientes de ambas as instituições. Levamos as nossas equipes, medicamentos e materiais cirúrgicos necessários para cada paciente”, informou a diretora-geral do Ophir Loyola, Ivete Vaz.

A superintendente do Instituto de Oncologia do HOL, Ana Paula Borges, explica como se dá esse fluxo. “Os pacientes são transportados, via rampa de acesso, entre os dois hospitais. Eles são acolhidos e encaminhados à sala para realizar o procedimento. Após o término da cirurgia, ficam em observação necessária para cada caso e, em seguida, são deslocados aos leitos de UTI ou de internação no Ophir Loyola”, afirmou Ana Paula Borges.

As obras iniciaram no dia 16 de novembro, desde então, os procedimentos passaram a ser transferidos para o Hospital Oncológico Infantil, localizado ao lado. A estratégia de parceria permite garantir a continuidade das intervenções cirúrgicas necessárias à recuperação dos pacientes adultos. “Vamos garantir espaços mais favoráveis à reabilitação dos enfermos, maior segurança na realização das cirurgias e assim oferecer um tratamento com mais qualidade aos pacientes. A previsão é que as obras sejam finalizadas em 40 dias”, afirmou Ana Paula Borges.

Texto: Leila Cruz/Ascom Ophir Loyola

Fonte: Agência Pará/Foto: Leila Cruz/Ascom Ophir Loyola