Ophir Loyola prorroga inscrições para treinamento no Serviço de Radioterapia

O Hospital Ophir Loyola (HOL) prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo de Treinamento Profissional em Prática Hospitalar no Serviço de Radioterapia. Interessados têm até às 16h da próxima terça-feira (31), (horário de Brasília), para a inscrição no site do Hospital. São ofertadas seis vagas para técnicos e tecnólogos em radiologia.

A finalidade é promover a capacitação prática em serviço, contribuir com a qualificação de recursos humanos e fortalecer a política de formação para o Sistema Único de Saúde (SUS). A seleção compreenderá três fases: inscrição, de caráter habilitatório; prova (objetiva e discursiva) e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório. Antes de realizar a inscrição, os interessados devem conhecer as normas e condições estabelecidas no Edital.

A lista dos candidatos aprovados e classificados no processo seletivo com as suas respectivas pontuações, será divulgada no dia 7 de dezembro de 2023 no site do hospital. O treinamento terá a duração de, no máximo, seis meses, com carga horária diária de cinco horas, totalizando 25 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira. A carga horária para certificação será de 600 horas. Mais informações poderão ser obtidas na DIEC/P/DIEP/HOL, pelo telefone (91) 3265-6690, ou no correio eletrônico div.edcontinuada@gmail.com.

Serviço:

Acesse o Formulário de Inscrição, aqui.

Fonte: Agência Pará/Foto: DIvulgação