Ophir Loyola realiza educação a distância em parceria com Hospital Israelita Albert Einstein

A iniciativa é da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), e vai capacitar médicos e demais profissionais de Saúde da área da Oncologia

O Hospital Ophir Loyola, em parceria com o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, proporcionará aos servidores da instituição a participação na primeira turma de capacitações do ano 2022 da Onco Ensino. Esse projeto de educação a distância oferece uma plataforma educacional de apoio às unidades de saúde que realizam diagnóstico e tratamento oncológico no Brasil.

A iniciativa da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), através do Programa Nacional de Apoio Oncológico do Ministério da Saúde, propõe a capacitação e atualização de médicos e profissionais da saúde envolvidos no atendimento do câncer. A parceria ocorre desde 2017 e oferta cursos dentro das várias especialidades da oncologia aos servidores do Ophir Loyola.

“Considerando que os cursos são direcionados à oncologia, a importância se dá pela atualização dos profissionais, através da plataforma de cursos online, visa a estimular a prevenção e o diagnóstico precoce, difundir práticas de sucesso no tratamento e reabilitação, cuidados paliativos e o modelo multidisciplinar de atendimento aos pacientes”, afirma a coordenadora da Divisão de Educação Continuada do Hospital, Elizabeth Ferreira.

Os treinamentos são totalmente online, em sua maioria com o auxílio de tutoria (especialistas de referência em áreas específicas) e têm duração de 60 dias. As aulas serão do dia 07 de março ao dia 8 de maio. Ao concluir, o aluno receberá o certificado apoiado pelo Instituto Albert Einstein.

Atuante há 14 anos no HOL, a técnica de enfermagem, Ana Cláudia Gomes, 48, já fez diversos cursos. “Os temas abordados têm contribuído para o exercício da profissão. Estou enriquecendo meu currículo com o ‘peso’ da certificação por uma instituição renomada que me aperfeiçoa sobre os avanços na ciência de forma gratuita para prestar uma assistência com mais qualidade”, afirmou ela.Por Leila Cruz (HOL)