Ophir Loyola realiza processo seletivo para ingresso em turma de Residência em Cirurgia Geral

O Hospital Ophir Loyola, por meio da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), realiza, até a próxima quarta-feira (23), o Processo Seletivo Complementar para o preenchimento de uma vaga no 3° ano do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, na forma da lei no 6.932/81 e demais normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica e Comissão de Residência Médica do hospital.

Podem se inscrever médicos formados em todo o território nacional, por faculdades oficiais ou reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).O Residente faz jus à bolsa mensal, com valor estipulado pelo MEC.

O certame será realizado às 8h do próximo dia 25, com a aplicação de prova teórico-escrita. O candidato deve possuir especialidade em cirurgia básica e a matrícula no programa só será efetivada após a apresentação da documentação exigida. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no edital, disponível no site www.ophirloyola.pa.gov.br. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 29 deste mês.

Serviço:

Datas: as inscrições para o PSS serão realizadas nos dias 21, 22 e 23 deste mês.

Horário: das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

Local: Divisão de Ensino da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP/HOL), situada na Av. Magalhães Barata no 992, São Brás, CEP 66063-240, Belém-PA. Para mais informações: (91) 3265 – 6622.

