Oportunidade De Emprego Em Ananindeua

A prefeitura de Ananindeua está disponibilizando vagas de empregos para moradores da região para atuar nas obras públicas da Águas Lindas, as vagas disponíveis são para atuar como pedreiro, encanador, eletricista, pintor e servente.

Para receber os currículos dos candidatos para as respectivas vagas, a equipe da secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho(semcat) junto com o prefeito de Ananindeua Dr. Daniel Santos esteve ontem na Associação de Moradores da comunidade Moara e Jerusalém.

Apesar da Pandemia ter afetado negativamente no números de desempregados no Brasil, no estado do Pará houve uma crescente nos números de contratados nos últimos doze meses, segundo dados do DIEESE os setores que tiveram a maior alta em geração de emprego foram no setor de comercio e de serviços.

Foto: Perfil Pessoal Doutor Daniel Santos