Oportunidade I

Começou, ontem, no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, o curso de de ‘Tecnologia em Gestão Pública’, que é inédito no Brasil, patrocinado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O órgão é o único do país que tem o próprio curso de graduação. Outras Assembleias têm parcerias com instituições de educação superior que, também são válidas, mas a Alepa tem credenciamento institucional reconhecido no Conselho Estadual de Educação do Pará (CCE/PA) para a oferta do curso superior na modalidade presencial e à distância, como informa a diretora da Escola do Legislativo, Betânia Fidalgo.