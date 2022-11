Oportunidade II

Servidores da Alepa, alguns com apenas o Ensino Médio, poderão, a partir de agora, ter uma graduação patrocinada pela instituição, que lhes proporcionará, no mínimo, uma gratificação por exercer função pública e ter nível superior, fora os leques de opções que cada um terá em sua vida profissional a partir do momento em que estiver com o canudo na mão.