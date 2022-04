Oportunidade: Santarém ultima detalhes para homologar concurso para novas vagas

A Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de 551 vagas em cargos da Prefeitura de Santarém informa que estará iniciando, nesta próxima semana, a fase do processo de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negro e pardos. Conforme especificado no Edital está será a última fase do certame antes da homologação.

“Estamos dando cumprimento ao item 16 do Edital, onde diz que os candidatos que tiverem se autodeclarados pretos ou pardos serão convocados por meio de Edital específico para confirmação, mediante assinatura de declaração nesse sentido”, informa Alberto Portela, presidente da Comissão Organizadora.

Durante a semana, será criada a Comissão de Heteroidentificação que fará a validação, além de ser publicado o Edital para chamamento dos candidatos. O processo de validação das autodeclarações ocorrerá dentro de um prazo de cinco dias.

“Será publicado a portaria com a comissão. Depois será publicado edital de convocação desses candidatos. O chamamento vai durar cinco dias e, após, vamos iniciar as entrevistas”, explica Alberto Portela.

Após a fase de heteroidentificação, o resultado do concurso será homologado e os candidatos aprovados no certame receberão a comunicação do chamamento para entrega de documentos para a contratação.

O concurso da Prefeitura de Santarém foi realizado pelo Instituto Vicente Nelson e o resultado das provas foi divulgado no dia 2 de fevereiro de 2022.

As vagas, segundo o edital, são destinadas aos cargos de agente administrativo (273); cuidador (10); educador social (33); monitor (18); técnico em agricultura (2); técnico em agropecuária (3); técnico em informática (4); agente de fiscalização urbana (29); agente de fiscalização meio ambiente (15); agente de fiscalização agropecuário (12); agente de fiscalização de obra (10); agente de fiscalização portuária (15); agente de fiscalização vigilância animal (1); agente de trânsito (50); advogado (3); assistente social (29); analista de controle interno (10); biólogo (2); contador (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro de tráfego (1); engenheiro florestal (1); gestão de recursos humanos – RH (2); jornalista (2); nutricionista (1) e psicólogo (21).

Imagem: Ascom/PMSantarém