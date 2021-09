Oposição e governo da Venezuela discutem eleições em retomada de negociações no México

Em primeiro rodada de diálogo, em 13 de agosto, foi emitido documento com sete pontos de discussão, entre eles os direitos políticos, garantias eleitorais e um cronograma para eleições monitoráveis. Estas questões são agora prioritárias, segundo oposicionistas.

O governo e a oposição da Venezuela retomaram, nesta sexta-feira (3), as negociações no México, cujo objetivo mais imediato é estabelecer um cronograma e garantias para a participação de partidos contrários a Nicolás Maduro nas eleições regionais de novembro.

Depois de confirmar esta semana que competirá nas eleições para prefeitos e governadores em 21 de novembro, a oposição rompe com três anos de boicote eleitoral e reafirma os acordos elaborados em 13 de agosto em um memorando de entendimento durante a primeira rodada de negociações.

Nesse documento, sete pontos de discussão foram levantados, entre eles os direitos políticos, garantias eleitorais e um cronograma para eleições monitoráveis, questões prioritárias na agenda opositora a partir desta sexta-feira, segundo informações de uma fonte à AFP.

“Nosso objetivo é alcançar um acordo que solucione o conflito por meio de uma eleição presidencial e parlamentar livre e justa, com garantias”, disse o líder opositor Juan Guaidó em um vídeo divulgado em suas redes sociais.

“Todos sabemos que hoje não há condições para um processo eleitoral livre e justo na Venezuela, por isso estamos no México, estamos lutando para chegar a essas condições”, acrescentou.

O memorando também inclui aspectos como o levantamento de sanções e restauração de direitos, convivência política e social, proteção da economia e garantias de implementação, assim como monitoramento e verificação do que foi acordado.

O presidente da Assembleia Nacional venezuelana e chefe da delegação governamental, Jorge Rodríguez, declarou na quinta-feira à rede Telesur que suas propostas se concentrarão especialmente “na questão econômica e social (…) e na devolução de recursos que pertencem à Venezuela, para poder atender às necessidades de toda a população”.

Maduro e os membros da delegação se reuniram quinta-feira à noite no palácio presidencial de Miraflores. “Ajustamos os últimos detalhes do Documento de Petições que levaremos ao México, para o novo dia de negociação com os setores da oposição”, escreveu em sua conta do Twitter.

A mesa de diálogo, que segundo fontes da oposição começou depois das 12 horas no horário local (14 horas em Brasília) e vai durar até segunda-feira (6), é facilitada pelo reino da Noruega e conta com o apoio do México.

Guaidó, reconhecido por cinquenta países como presidente encarregado, acrescentou que a decisão dos partidos opositores de participarem das eleições de novembro foi resultado de “um processo árduo (…) para lutar em outra frente da batalha, mas trabalhar para a mesma finalidade”.

