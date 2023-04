Oposição pede que sessão que instalará CPMI seja mantida

Senadores e deputados de oposição encaminharam ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um requerimento para que seja mantida a sessão do Congresso Nacional nesta terça-feira (18) na qual seria feita a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os atos de 8 de janeiro.

Nas últimas horas, Pacheco chegou a sinalizar com o adiamento da sessão. Como justificativa oficial para o adiamento, deputados da base do governo alegaram que a Comissão Mista de Orçamento precisava analisar o piso da enfermagem. No entanto, o motivo nos bastidores seria o de evitar a instalação da CPMI, que é indesejada pelo governo federal.

No requerimento da oposição, os congressistas ressaltam “que há acordo para o adiamento da votação da matéria relacionada ao piso da enfermagem”, e reafirmam “a imprescindibilidade da Sessão Conjunta para a deliberação das demais matérias em pauta e para a leitura do Requerimento de criação da CPMI de 8 de janeiro”.

Assinam o texto: senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado; deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara; senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), líder da minoria no Congresso Nacional; deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), líder da minoria na Câmara; senador Ciro Nogueira (PP-PI), líder da minoria no Senado; deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), líder do PL na Câmara; senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder do PL no Senado; senador Wellington Fagundes (PL-MT), líder do Bloco Vanguarda no Senado; senadora Tereza Cristina (PP-MS), líder do PP no Senado; senador Izalci Lucas (PSDB-DF), líder do PSDB no Senado; deputada Adriana Ventura (Novo-SP), representante do Novo na Câmara; senador Eduardo Girão (Novo-CE), líder do Novo no Senado; senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-líder do Republicanos no Senado.

Fonte: Pleno News/Foto: Pedro França/Agência Senado