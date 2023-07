Oposição protocola pedido de impeachment contra Barroso

Como prometido, a oposição protocolou nesta quarta-feira (19), um pedido de impeachment e também de investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, por sua fala envolvendo a “derrota do bolsonarismo”. O documento possui a assinatura de 70 deputados e 13 senadores.

Em coletiva de imprensa nesta manhã para tratar sobre o tema, o líder da oposição na Câmara, deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), declarou que trata-se de um “crime continuado” por parte do ministro, que vem demonstrando “seu desprezo pelo equilíbrio e independência entre os Poderes”.

Para Jordy, entretanto, a fala recente do magistrado é o ato mais grave em seu histórico, pois com ela o ministro teria deixado claro que “tem um lado”. O parlamentar lembrou ainda que, Barroso já havia dito que o STF se tornou um “poder político”.

– Isso conflita com a lei do impeachment e a nossa Constituição, que deixa claro que é vedado, crime de responsabilidade, um ministro do Supremo exercer atividade político-partidária. (…) Ele estava em um evento político, da UNE (União Nacional dos Estudantes), ao lado de um membro do governo, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino, e de um governista, o deputado Orlando Silva, e fez aquela declaração infeliz que fere de morte a lei do impeachment, a nossa Constituição e nossa democracia – assinalou Jordy.

O deputado seguiu destacando que “não está entre as atribuições de um ministro do Supremo derrotar ninguém e sim zelar e guardar nossa Constituição”.

– Se ele quer derrotar alguém que seja nas urnas, mas então tem que ser candidato – acrescentou o deputado.

A FALA DE BARROSO

A declaração do ministro foi feita após ele receber vaias de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem, nesta quarta, enquanto discursava no Congresso da UNE. Durante o evento, o magistrado disse: “Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”.

Após a fala repercutir mal inclusive entre seus pares no STF, Barroso afirmou que se referia ao “extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria”.

– Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente [Jair Bolsonaro] nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima – disse o ministro, que atualmente é vice-presidente do STF.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / TV Senado