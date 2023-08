Oposição representa contra Dino na PGR por crime de prevaricação

Nesta terça-feira (15), o senador Magno Malta (PL-ES) junto a outros parlamentares protocolaram uma representação criminal contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Procuradoria-Geral da República (PGR) por prevaricar.

O senador usou suas redes sociais para comunicar que Dino apenas enviou à CPMI as imagens de duas câmeras de seu ministério, no famigerado dia 8 de janeiro, onde sedes dos Três Poderes foram depredadas no Distrito Federal.

– Um grupo de parlamentares do qual faço parte acaba de protocolar na Procuradoria-Geral da República uma representação criminal contra o Ministro da Justiça, Flávio Fino. Ao enviar somente as imagens de duas câmeras para a CPMI do dia 08/01, Dino, além de prevaricar, age com total desrespeito com o parlamento do qual faz parte – declarou Magno Malta.

Nesta terça, a CPMI do 8 de janeiro, presidida por Arthur Maia (União Brasil-BA), requereu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que especifique a extensão do pedido das imagens do circuito de segurança do ministério da Justiça, no dia dos atos radicais no Distrito Federal.

– Eu fui comunicado pela Secretaria da Mesa de que existem apenas três vídeos enviados pelo Ministério da Justiça. Duas câmeras, me corrige o secretário-geral da Mesa. Eu, no entanto, não sei dizer quantas câmeras existem no Ministério da Justiça. Entretanto, nós havíamos encaminhado ao Ministério da Justiça, ao ministro Flávio Dino, vários requerimentos, de vários senhores parlamentares, com vários tipos de pedidos diferentes em relação a essas câmeras – disse Arthur Maia.

Para não entregar as imagens à CPMI, Dino alegava que as gravações eram de um documento sigiloso do STF. Após decisão de Moraes, o ministro da Justiça de Lula teve de ceder o material, mas só enviou imagens de duas câmeras.

Fonte: Pleno News/ Foto: Isaac Amorim/MJSP