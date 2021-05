Oprah Winfrey revela ter sido estuprada pelo primo aos 9 anos de idade: ‘Mantive esse segredo’

“Aos nove, 10, 11 e 12 anos, fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Certamente não estava ciente da palavra”, relatou Oprah.

A apresentadora americana Oprah Winfrey, de 67 anos, fez uma revelação bombástica. Em depoimento para a série documental “The Me You Can’t See”, ela revelou que sofreu abuso sexual do seu primo mais velho quando tinha apenas 9 anos de idade.

“Aos nove, 10, 11 e 12 anos, fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Certamente não estava ciente da palavra”, relatou Oprah.

E completou o drama: “Eu não tinha ideia do que era sexo, não tinha ideia de onde vinham os bebês, nem sabia o que estava acontecendo comigo. E eu mantive esse segredo. E é apenas algo que aceitei. Que uma menina não está segura em um mundo cheio de homens”.

Vale ressaltar que na mesma série, Lady Gaga também disse ter sido abusada por um produtor aos 19 anos e que chegou a engravidar.

