Orar e não desanimar

RESUMO DA MENSAGEM

A oração é eficiente e eficaz na vida relacional com Deus. A oração além de eficaz é também terapêutica, pois quem ora encontra alívio e paz diante de ansiedade se solicitudes. Deus é Bom Pai e ouve o clamor de seus filhos.

COLOQUE EM DISCUSSÃO

QUEM DEVE ORAR? Todo aquele que crer. Todo que se enquadra na condição de filho com

necessidade de se relacionar com o PAI CELESTIAL. Não há quem não necessite de orar, de buscar a

Deus, de se relacionar com Deus.

POR QUÊ ORAR? Jesus encorajou seus discípulos a seguirem seu modelo( Lucas 11). Jesus sempre orou. E ensinou seus seguidores a sempre orar para que nunca fosse quebrado um elo de bom relacionamento com o PAI bom e amoroso. Devemos orar porque toda oração tem uma resposta divina, ainda que não seja aquela que esperamos, ou até mesmo pode não ser no tempo que precisamos. Mas Deus sempre responde. COMO ORAR? A questão mais importante não é a posição física, entretanto, ao orar é preciso

ter em mente algumas informações. É preciso entender que a vontade de Deus tem 3

prerrogativas. Ela é BOA, PERFEITA E AGRADÁVEL . Quando Jesus ensina seus discípulos

sobre oração ele diz que precisa ter persistência e fé(Lucas 18.1). A persistência fala de

constância e permanecer em oração, não apenas para pedir, mas para se manter em

relacionamento com ELE, e fé por acreditar que ele ouve a oração, e esse ouvir é em uma

atitude do pai que se inclina para ouvir seu filho, assim, Deus, inclina seus ouvidos para

receber a oração de seu filho.(salmo 116:2) CONCLUSÃO

Podemos entender com o modelo de Jesus que nossa oraçao é o desenvolvimento de relacionamento com o PAI, e que deve ser regada por persistencia, perserverança, fé e objetividade em organizar nossa oraçao. No texto de lucas 18, a mulher persistente tem uma causa pra ela dificil, porém ela relata com precisao o que ela quer. Ja fez sua lista de oraçao? Sabe o que vai apresentar a Deus em nome de Jesus? Estava pensando em desanimar? Volte-se hoje em oraçao, realinhar seu relacionamento com Deus, trará alivio e paz.

Fonte: Igraja CEIA / Pr. Jedilson Rodrigues