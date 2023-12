Orbán e Milei falam em luta “contra esquerda internacional”

A cooperação política para “tornar mais efetiva a luta contra a esquerda internacional” foi uma das questões abordadas pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e pelo presidente eleito da Argentina, Javier Milei, na reunião entre os dois, neste sábado (9), em Buenos Aires.

A afirmação foi feita pelo chefe de imprensa de Orbán, Bertalan Havasi, em declarações à agência de notícias húngara MTI. Os dois políticos discutiram temas relacionados com as relações bilaterais e a cooperação política para “tornar mais efetiva a luta contra a esquerda internacional”, conforme disse Havasi.

Orbán, que viajou à Argentina para participar, neste domingo (10), da posse de Milei, descreveu o futuro presidente argentino como “uma esperança para a América Latina”.

– Uma nova esperança para a América Latina. Parabenizei o presidente Milei pela sua vitória esmagadora nas eleições presidenciais da Argentina. Obrigado pelo convite – escreveu Orbán na rede social X (ex-Twitter) após o encontro.

Em Buenos Aires, Orbán também se reuniu com o presidente do partido espanhol Vox, Santiago Abascal, e com o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Orbán foi o único líder da União Europeia (UE) que em janeiro de 2019 participou da posse de Bolsonaro como presidente, cargo que ocupou até ao final do ano passado.

A cerimônia oficial de transferência do poder na Argentina está prevista para começar, neste domingo, nos arredores do Congresso Nacional, em Buenos Aires, às 12h (hora local). Duas horas depois, Milei planeja cumprimentar as delegações internacionais na Casa Rosada, sede do governo argentino.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni