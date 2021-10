Organização criminosa desmata área equivalente a 30 mil campos de futebol em Novo Progresso

Na manhã desta quarta-feira a polícia deflagrou a OPERAÇÃO SOS JAMANXIM, que tem como objetivo combater ao desmatamento ilegal da Amazonia, especificamente na Flona do Jamanxim, Unidade de Conservação criada pelo Decreto Presidencial, s/n, de 13 de fevereiro de 2006, com uma área total de mais de 1.300.000 hectares, localizada no município de Novo Progresso/PA. As Unidades de Conservação permitem o uso sustentável dos recursos florestais.

Por meio de dados de imagens de satélite de alta resolução do Programa Brasil Mais (PLANET) revelam que a organização criminosa desmatou mais de 30 mil hectares de florestas, equivalentes a 30 mil campos de futebol. Os laudos da investigação da Polícia Federal demostram que cerca de 16 mil hectares desmatados estão dentro da FLONA DO JAMANXIM, somando desde a sua criação mais de 160 mil hectares de floresta devastada.

o desmatamento ocorrido nessa área foi por meio de corte raso, considerada a mais danosa a natureza, ao realizar a remoção total de qualquer forma de cobertura vegetal, com objetivo de promover o plantio de pasto e criação de gado. O modus operandi dos criminosos é sempre o mesmo: invadem terras públicas da União, fazem o corte seletivo da madeira economicamente viável e depois suprimem toda a vegetação, inclusive, com uso de fogo, para plantio de pasto e criação de gado.

A operação tem como objetivo dar cumprimento de 4 mandados de prisão temporária, 18 mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Itaituba/PA. Houve ainda o decreto de sequestro/bloqueios de bens até o valor de R$ 310.884.869,19, visando a reparação do dano ambiental, conforme valores quantificados em laudos periciais. Pará, Mato Grosso e Santa Catarina estão sendo cumprido as diligencias

Os crimes investigados são qualificados por: associação criminosa, desmatamento em unidades de conservação e/ou terras públicas, usurpação de terras públicas, produção de documentos falsos e uso de documentos falsos, todos crimes descritos no Código Penal Brasileiro e na Lei Ambiental, com penas previstas superiores a 20 (vinte) anos de reclusão.

Foto: Comunicação Social da Polícia Federal no Estado do Pará (SR/PF/PA)

Jornalista: Marina Moreira