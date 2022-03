Organizações firmam parceria para fabricar fitoterápico que combate às sequelas da Covid-19

Um chá fitoterápico produzido a partir de espécies extraídas da floresta Amazônica promete ser a mais nova arma no combate às sequelas da Covid-19. O maracujá, o capim-santo e a camomila formam a base do composto medicinal que será usado para aliviar sintomas de ansiedade, distúrbios no sono e depressão. Essas plantas são muito usadas pelos povos da região como chá caseiro e têm efeito relaxante.

A princípio serão atendidas com o medicamento sete comunidades, dentre elas São Pedro (Arapiuns), Arapixuna, Parauá e Surucuá (Tapajós), bairro conquista e amparo, comunidade quilombola de Tiningú e ocupação do Juá.

Foi a partir de um estudo desenvolvido pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISCO), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que se chegou a uma formula para a fabricação do medicamento. O projeto foi desenvolvido pela Caritas de Santarém, vinculada à Arquidiocese, juntamente com as Irmãs Franciscanas de Maristelas. As duas instituições, durante visitas a comunidades de região, onde levam mantimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, notaram que a Covid-19 estava deixando muitos moradores com quadros de ansiedade, distúrbios no sono e depressão.

A iniciativa tem a parceria da Ufopa e é apoiada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém e também pela Casa Mãe da Alemanha e os Franciscanos. A Ufopa, que já trabalha dentro da instituição com a fabricação de produtos medicinais e fitoterápicos, através do ISCO, coordenado pelo professor Wilson Sabino, em seus estudos científicos, chegou a uma formula para a fabricação do medicamento.

Os pesquisadores da universidade descobriram três espécies florestais que juntas auxiliam no combate a esses sintomas.

O maracujá tem como uma das funções acalmar o indivíduo. Já o capim-Santo que é uma planta medicinal rica em citral, limoneno e geraniol e a Camomila com funções ansiolíticas, calmantes e indutoras do sono, plantas muito comuns em nossa região.

Na fabricação do medicamento somente a folha dessa espécie de maracujá juntamente com o capim santo e a camomila é utilizada. Neste momento o projeto se encontra na fase de compra dos insumos, organização dos processos e a espera da vigilância sanitária que dará aval para que se inicie a produção.

Conforme o professor Wilson Sabino, os trabalhos para produção do medicamento, envolve muitas etapas, pessoas e tempo para que possa estar disponível para atender a população.

“Praticamente nós já estamos ai de 12 a 18 meses é um trabalho grandioso envolve muitas coisas, envolve capacitação da equipe, capacitação de técnicos, capacitação de graduandos de farmácias que vão estar atuando neste processo, existe também a parte de visita técnica, que muitas vezes acabamos fazendo” Comentou.

