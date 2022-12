Organizações são convidadas para evento de criação de agenda de enfrentamento ao racismo religioso no Pará

O Ministério Público Federal – MPF e a frente Povos Tradicionais de Matrizes Africanas – Potmas do Pará estão convidando organizações públicas e sociais para a construção de uma agenda conjunta de enfrentamento do racismo religioso no Estado. O evento de lançamento da proposta foi marcado para terça-feira, 13, às 14 horas, na sede do MPF em Belém (Rua Domingos Marreiros, 690, bairro do Umarizal).



Intitulado “Diásporas e Desafios dos Povos Tradicionais de Matrizes Africanas”, o evento também será um encontro dessas organizações com povos de terreiro do Pará.

A iniciativa tem o apoio do Fundo Dema, fundo de justiça socioambiental e climática que apoia projetos coletivos e comunitários na Amazônia e que também tem articulado uma agenda de enfrentamento ao racismo em suas múltiplas faces.

Serviço:

Evento: Diásporas e Desafios dos Povos Tradicionais de Matrizes Africanas: Encontro com Povos de Terreiro

Data: terça-feira, dia 13

Horário: 14 horas

Local: auditório do prédio-sede do MPF em Belém (rua Domingos Marreiros, 690, bairro do Umarizal, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa 14 de Março. Mapa)

Inscrições: não é necessário realizar inscrição para participar do evento. O auditório do MPF tem um total de 123 lugares

Imagem: Divulgação/MPF