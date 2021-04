Organizada do Palmeiras pede saída de Luan: “Ele não terá paz”

A paciência da torcida do Palmeiras com o zagueiro Luan parece ter chegado ao fim. Em mais uma atuação abaixo da média em um jogo decisivo do Alviverde, o defensor foi novamente bastante criticado nas redes sociais. A Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, fez duras críticas ao beque na internet.

Em tom de ameaça, a organizada listou uma sequência de erros do zagueiro em jogos cruciais do Alviverde e criticou a escalação de Luan na Supercopa do Brasil nesse domingo, diante do Flamengo, que terminou com o bicampeonato do rubro-negro.

“Todas as chances foram dadas a esse jogador. Todos os erros já foram perdoados. Todas as falhas já foram justificadas. CHEGA. Não aceitamos mais que esse “azarado” vista o nosso manto. É muito azar (alguns chamam de ruindade) para uma única pessoa. Falta de responsabilidade deixar em campo um atleta que prejudicou o Palmeiras em tantas decisões importantes”, diz o texto, com a hashtag #foraluan.

A organizada ainda listou lances em que considera falhas do jogador em decisões pelo clube, como na semifinal do Mundial de Clubes contra o Tigres, do México, e na final da Copa do Brasil, quando o zagueiro foi expulso na partida de ida contra o Grêmio. Em uma empresa, esses pontos seriam motivos de sobra para demissão por justa causa, por falta de capacidade. Exigimos (não é um pedido) a rescisão do contrato desse “azarado” Luan. Já deixamos escrito e avisado: ele não terá paz. Aliás, paz ele encontrará fora do Palmeiras”, encerra a torcida. Veja a postagem no Instagram: