Órgãos de segurança apreendem 13 tabletes de drogas avaliadas em quase R$ 400 mil￼￼

A intensificação das fiscalizações nos rios, aliada ao auxílio da população por meio de denúncias anônimas, possibilitou mais uma apreensão de entorpecentes na malha fluvial na noite deste sábado (01). Dessa vez, a equipe de polícias que atuam na Base Fluvial de “Antônio Lemos”, apreendeu 13 tabletes de Skank avaliados em cerca de R$390 mil reais, no porão da embarcação “Amazon Star”, na baía do Marapatá, próximo ao município de Abaetetuba. O navio saiu de Manaus com destino a capital do Estado, Belém.

A apreensão ocorreu no âmbito da “Operação Verão 2023”, após denúncia anônima recebida pela Polícia Civil, por meio da Diretoria de Policia do Interior, que trocou as informações com a equipe policial do Batalhão de Ação com cães (BAC) que estava na embarcação, onde supostamente estava o entorpecente. De imediato, os policiais, junto ao cão farejador, iniciaram as buscas, onde encontraram o entorpecente armazenado no porão do navio, sendo despachado como uma encomenda ainda em Manaus.

As ações ostensivas e repressivas na malha fluvial têm garantido cada vez mais a retirada de drogas de circulação, como destaca Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

“Nossas equipes, de forma integrada, tem feito um trabalho diário no enfrentamento à esse e outros tipos de crime nos rios que são usados como rotas para criminosos. Portanto, durante a operação verão, estamos reforçando ainda mais a fiscalização nas rotas que já temos levantamentos prévios, e também nos principais portos da capital e interior do estado, para garantir o combate aos crimes, a identificação de responsáveis e principalmente a preservação de vidas e segurança da população que circula nesses locais para se deslocar pra um tempo de lazer”, afirmou o titular da Segup.

Outras apreensões

De acordo com os dados das ações realizadas pela equipes integradas da “Base Fluvial Antônio Lemos”, desde março deste ano até essa última apreensão de ontem, 1, já foram realizadas nove apreensões de drogas, totalizando mais de 85kg de entorpecentes apreendidos em abordagens a embarcações na região de Breves e agora, está última já próximo a Abaetetuba.

Segundo o titular do Grupamento Fluvial, delegado Arthur Braga, o resultado das apreensões tem sido possibilitado por meio da integração das forças de segurança.

“A integração com toda a troca de informações tem sido fundamental para o êxito das ações, a exemplo dessa em que a Polícia Civil recebeu a denúncia e transmitiu imediatamente para a equipe da base que realizou o flagrante. Estamos fortalecendo ainda mais nossas ações esse mês de julho, principalmente nos portos, para que possamos reduzir ainda mais esse tipo de crime e garantir a segurança de todos”, afirmou o titular do GFlu.

O material ilícito apreendido foi encaminhado a Delegacia de Policia Fluvial (DPFLU) em Belém, para procedimentos cabíveis, onde foi instaurado um inquérito para investigar e identificar o responsável pelo envio do entorpecente.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação