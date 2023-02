Órgãos de segurança definem estratégias para os três dias de folia em Outeiro a partir de domingo, 19

Estratégias de segurança e outros serviços para os três dias de carnaval no distrito de Outeiro foram acertados na segunda reunião dos órgãos de segurança pública do município e do Estado, ocorrida nesta segunda-feira, 13, a fim de assegurar dias de festejos com muita alegria para a população da ilha de Caratateua e para os visitantes. O Carnaval Belém de Todas as Cores em Outeiro, começará no domingo, 19 e se estenderá na segunda-feira, 21 e terça, 22.

“Após dois anos reprimidos por conta da pandemia de covid-19, as pessoas estão com muita vontade de cair na folia. Enquanto poder público, precisamos proporcionar segurança aos cidadãos”, explica o administrador regional de Outeiro, Maikenn Souza. Ele ressalta, também, que a reunião desta segunda definiu estratégias de segurança para os dias de folia na ilha de Caratateua.

Nos três dias de folia, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) atuará com viaturas para orientar a população que chega e sai da ilha. “Para que haja um fluxo de veículos organizado e com segurança, a Semob estará em pontos estratégicos dentro do distrito”, explica o coordenador de Operações da Semob, Isaías Reis.

Mudança no fluxo de veículo no carnaval

No domingo, 19, quem chegar de Belém para a ilha de Outeiro vai precisar pegar a avenida Evandro Bonna e seguir pela rua Franklin de Menezes. Na segunda, 21, a área do Pistão no bairro da Água Boa estará fechada para todo tipo de veículos, só carros oficiais estarão autorizados. Já na terça-feira, 22, as avenidas BL 10 e Nossa Senhora da Conceição estarão com o lado sentido do bairro da Brasília até a área do Pistão fechadas para a passagem do bloco Rabo da Marreca.

A Guarda Municipal de Belém e a Polícia Militar do Estado atuarão em parceria para garantir a segurança de todos que participarão do carnaval em Outeiro, seja trabalhando ou se divertindo.

O Corpo de Bombeiros também já programação sua atuação para o Carnaval 2023 dentro da ilha de Outeiro. “Estaremos com um efetivo de reforço nas praias e temos a responsabilidade de garantir que as arquibancadas estejam dentro dos padrões de pesagem para que possam ser liberadas ao público, que estará presente no dia 21, que será o desfile oficial”, explica a Major BM Diana, comandante do 26° Grupamento de Bombeiro Militar do Pará.

Parceria – A Arout conta com um esquema de segurança no carnaval 2023, em Outeiro, um trabalho integrado da Semob, Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar e 26° Grupamento de Bombeiro Militar do Pará.

Texto: Grasiela Costa

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Arout