Órgãos de Segurança integrados fiscalizam estabelecimentos comerciais no feriado de Tiradentes

Deflagrada em mais de 30 municípios paraenses desde a sexta-feira (21), a operação “Tiradentes”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), vem desencadeando fiscalizações em rondas integradas para combater a poluição sonora e casos de perturbação do sossego alheio em bares, hotéis, restaurantes e casas de show. As ações seguem até a segunda-feira (24).

Dentro da operação, que conta com reforço de 900 agentes, é realizada a ação “Tolerância Zero”, que fiscaliza os alvarás de funcionamento de estabelecimentos e apura denúncias de som em decibéis excessivos. Em Salinópolis, nordeste paraense, o patrulhamento integrado das forças de segurança ocorre ao longo do dia, mas principalmente durante à noite.

No sábado (22), na Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis foram alinhados os detalhes da operação integrada, como aponta o coordenador da ação, delegado Alberoni Lobato.

“Estamos fazendo a ronda hoje fiscalizando os bares referentes a alvará, que é exigência da polícia administrativa, bem como sons automotivos. O Detran integra conosco o trabalho observando a questão dos veículos. Estamos aqui unindo forças para trazer mais segurança e tranquilidade para a população que vem até Salinas para aproveitar o feriado prolongado. O reforço da operação integrada deve se estender até a próxima segunda-feira (24)”, disse.

Integraram o comboio os policiais civis da Especializada de Polícia Administrativa (DEPA), da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), além dos agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito, policiais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e policiais militares do motopatrulhamento do Batalhão Águia.

A operação Tiradentes reúne agentes das Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito (Detran-PA), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal, entre outros órgãos que atuarão de forma integrada.

