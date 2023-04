Órgãos de Segurança prendem duas pessoas por receptação e apreendem caminhão com óleo de dendê roubado￼￼

Uma ação integrada do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU) e Delegacia de Polícia Fluvial (DFLU) prendeu duas pessoas em flagrante e apreenderam uma carreta bitrem com um carga roubada, no pátio de uma empresa no Distrito de Icoaraci, em Belém, na tarde da quinta-feira (27).

Os flagrantes foram feitos durante novas diligências para apuração do crime de roubo de oléo de dendê ocorrido na última terça-feira (10), no Alto do Rio Moju. No momento da apuração, mais uma carreta com carga de 45 mil litros de dendê foi localizada no pátio de uma empresa privada no Distrito de Icoaraci. Diante do fato, o proprietário da empresa e uma funcionária responsável pela logística foram presos em flagrante e vão responder pelo crime de receptação qualificada.

Segundo o delegado Arthur Braga, diretor do GFlu, as ações investigativas foram intensificadas pela Delegacia Fluvial desde o registro da ocorrência e todas as medidas adotadas de forma integrada para a elucidação do caso.

“Os agentes iniciaram as investigações pela Delegacia Fluvial, atuando em conjunto com os outros órgãos do sistema de segurança para que todas as medidas necessárias fossem tomadas e, em menos de 48 horas após o recebimento da denúncia pelo GFlu, conseguiram localizar na última quinta-feira (20), a balsa que fazia o transporte do material roubado. Em seguida, as investigações prosseguiram para que o caso fosse eluciado, e nesta quinta-feira (27), conseguimos chegar até o dono da empresa que receberia toda a carga”, explicou Arthur Braga.

Ainda de acordo com o delegado, foi apreendida ainda mais uma carreta com dendê ainda fruto do roubo. “Portanto, as investigações seguem para que todos os envolvidos sejam identificados e localizados. Essa ação demonstra a agilidade do atendimento da ocorrência, fato que reflete a redução dos índices de criminalidade durante esses anos, pois além da quantidade menor de delitos, a eficiência na ação mostra o efeito pedagógico para aqueles que eventualmente pensam em cometer essa práticas criminosas nos rios do estado”, explicou Arthur Braga.

Crime – Cerca de duas mil toneladas de óleo de dendê foram roubadas na madrugada da última terça-feira (18), quando eram transportadas em uma balsa, no Alto do Rio Moju. A carga, avaliada em R$ 10 milhões, havia saído de Moju, município do nordeste paraense, com destino à capital.

Após o roubo, várias diligências foram realizadas pelas Políciais Militar e Civil com apoio do GFLU e GRAESP, resultando na localização das embarcações que foram usadas no crime e na apreensão de parte da carga roubada que estava escondida em três caminhões tanques, em um porto no Distrito de Icoaraci, na última quinta-feira (20).

“No decorrer das investigações, após o flagrante no dia 20 deste mês, colhemos elementos informativos no sentido de que havia ainda mais uma carreta, utilizada no transporte de óleo de dendê e, diante disso, a equipe da Delegacia Fluvial e o grupamento fluvial foi até a empresa em que na ocasião o proprietário da empresa havia chegado de viagem e estava no local. Ele nos recebeu e nos autorizou a fazer uma busca no local. Nas buscas encontramos a carreta bi-trem carregada com óleo de dendê. Mediante disso, demos voz de prisão ao proprietário e para a gerente de logística. Ambos foram encaminhados para delegacia onde foi feito o flagrante e comunicado à Justiça que converteu a prisão em flagrante para preventiva”, afirmou o titular da DPFLU, delegado Luís Carlos Barros.

As investigações e diligências seguem para que o caso seja eluciado e todos os envolvidos responsabilizados.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação