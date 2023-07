Órgãos de segurança retiram seis estacionamentos clandestinos da Praia do Atalaia

Uma ação integrada, que envolveu agentes dos órgãos de segurança pública na tarde desta sexta-feira (28), resultou na retirada de seis estacionamentos clandestinos, montados no Monumento do Atalaia (Mona), na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste paraense.

Os estacionamentos haviam sido montados na área de preservação integral no Atalaia, para atender pessoas que frequentam a praia, principalmente à noite, quando ocorrem festas em barracas e shows.

De acordo com a delegada Andrezza Franco, representante da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), vinculada à Polícia Civil, as ações visam fiscalizar e regularizar estabelecimentos, para que tudo funcione dentro da legalidade.

“Estamos aqui para fiscalizar os estabelecimentos, como bares, restaurantes, casas de festas, hotéis e estacionamentos, além de regularizar os que estiverem atuando de forma irregular. Entretanto, no caso dos locais que foram desmobilizados, verificamos que eles não podem fazer um estacionamento em um local que não está na posse deles, além de ser uma área de preservação ambiental”, ressaltou.

Irregularidade – O procedimento foi realizado após a identificação dos espaços delimitados com estacas e arames. “Eles estão colocando pessoas para cobrar valores e aferir lucros em um espaço que não está legalizado, e que nem poderemos fazer isso. Então, fizemos a retirada do material que delimita, para que não seja montado novamente”, acrescentou a delegada.

Após a ação, equipes da Polícia Científica do Pará fizeram a perícia no local. A Polícia Civil registrou ainda um Boletim de Ocorrência relacionado a crime ambiental.

Os responsáveis pelos estacionamentos irregulares não foram identificados no momento da ação policial. Mas as equipes de segurança mantêm as fiscalizações, para que os espaços não sejam mais ocupados de forma irregular. Todo o material utilizado, como madeira, arame e pequenas bandeiras, foi removido e apreendido na base do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A ação foi realizada pelas forças de segurança de forma no âmbito da Operação Verão 2023, que continua até a próxima segunda-feira (31), em mais de 90 localidades do Pará. Esta que é uma das maiores operações do sistema de segurança pública estadual, mobilizando mais de 5,6 mil agentes.

Serviço: Para os proprietários de estabelecimentos (bares, restaurantes, casas noturnas, hotéis, pousadas e áreas de estacionamento), a regularização pode ser feita na Delegacia de Polícia Civil do município, ou na Unidade que funciona no CICC, instalado na Praia do Atalaia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação