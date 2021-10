Órgãos do trânsito vão receber coletes balísticos

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), irá beneficiar 44 municípios do estado com a entrega de 1.400 coletes balísticos para guardas e agentes de trânsito.

A restruturação da guardas municipais e órgãos de trânsito, totaliza um investimento de R$ 2 milhões provenientes do Tesouro Estadual.

O evento que será realizado na quarta-feira (27) a partir das 11h30 no Teatro Margarida Schivasappa, tem como objetivo fortalecer e integrar as instituições, valorizando a segurança pública e a paz social no Pará. Também será apresentado as estratégias desenvolvidas em parceria com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds).

Foto: Jader Paes – Ag,Pará