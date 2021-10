Órgãos e Serviços da Prefeitura adequam horários de atendimento devido às festividades de Nazaré

Os horários de funcionamento de órgãos e serviços da prefeitura de Belém vão se adequar à programação do Círio de Nazaré, que ocorre em Belém no próximo domingo, dia 10 de outubro. Confira as alterações:



== Secretaria Municipal de Belém (Sesma)

>> Nas 57 Unidades Básicas e Municipais de Saúde, funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 17.

>> As 5 Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) de Belém (Jurunas, Terra Firme, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci) seguem abertas 24 horas, de domingo a domingo;

>> Pronto Socorro Mário Pinotti e Pronto Socorro Humberto Maradei Pereira seguem funcionando 24 horas de domingo a domingo.

>> Hospital de Retaguarda Dom Zico e Hospital Geral de Mosqueiro – setores de urgência funcionam 24 horas. Demais setores funcionam de segunda a sexta, das 8h às 18h.

>> Hospital Veterinário Dr. Vahia – De domigo a domingo das 7h às 19h, com triagem até às 16h.

>> Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – Funcionamento de domingo a domingo, durante 24 horas. Esquema especial Círio (domingo): serão disponibilizadas 9 viaturas no trajeto do Círio (mesmo sem a procissão), 5 ambulâncias e 4 motolâncias.

>> Vigilância Epidemiológica: Equipes seguirão atuando até o dia 30 no Terminal Rodoviário e Hidroviário de Belém, testando, vacinando e monitorando quem chega à cidade, neste período do Círio.

>> Vigilância Sanitária: Equipes seguirão atuando até o dia 30, com trabalho educativo e orientação aos passageiros no Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário, Terminal Hidroviário, Porto Arapari, Porto Jarumã e também no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), estabelecimentos essenciais e de eventos, com um trabalho educativo e de orientação dos setores regulados, usuários e inspeção sanitária.

== Ouvidoria Geral do Município

Na quinta-feira, 07 de outubro, a Ouvidoria atende das 9h às 15h, na sede do órgão, na rua Domingos Marreiros, 363, pelos meios virtuais e no disque Ouvidoria 162. Já na sexta, 08, o atendimento ocorre das 9h às 14h. No fim de semana, a Ouvidoria atende apenas pelos meios virtuais: (91) 98411-1155 (whatsapp), e-mail ogm.belem@cinbesa.com.br e site da Ouvidoria.

== Banco do Povo

>> O Banco do Povo exerce suas atividades normalmente até sexta-feira, 08 de outubro. Não funcionará no final de semana.

== Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves não funcionará no domingo, suas atividades retornam na terça-feira, 12 de outubro.

== Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Belém atuará com seu efetivo diário nos 37 postos fixos e com rondas em toda a capital e distritos. Além disso, foi montado um planejamento de segurança para a festividade do Círio 2021, no qual a GMB empregará cerca de 400 agentes, distribuídos nos espaços públicos, vias e praças, durante os três dias de evento. Vale lembrar que a população pode colaborar com o serviço da corporação por meio do Disque-denúncia 153.

