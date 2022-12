Órgãos municipais mantêm atendimento ao público no período de festas de fim de ano

As festas de final de ano são sempre as mais esperadas por todos, principalmente por quem planeja viajar para aproveitar os feriados de Natal e do Ano Novo fora da cidade. Mas quem não for viajar e precisar dos serviços prestados pela Prefeitura de Belém deve ficar atento às datas e horários de funcionamento dos órgãos públicos.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) atende o público nesta sexta-feira, 23, na Sede Administrativa da Superintendência, no Shopping It Center, Av. Senador Lemos 3153, das 8h30 às 12h. Durante os finais de semana de Natal e de Ano Novo, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, respectivamente, a Semob mantém apenas serviços essenciais nos setores operacionais.

A Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) funcionará normalmente nas sextas-feiras, 23 e 30 de dezembro, que antecedem as festas de final de ano. Aos sábados, 24 e 31, e domingos, 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2023, a Cinbesa terá equipes da área de Tecnologia da Informação de sobreaviso para o atendimento a eventuais demandas.

A sede do Banco do Povo e o Restaurante Popular irão funcionar normalmente todos os dias úteis, neste fim de ano.

A exceção é o funcionamento da sede do Banco nas sextas-feiras, 23 e 30, que vai até 11h, pois os funcionários irão se deslocar para os eventos comemorativos de Natal e Ano Novo que serão realizados no Restaurante Popular até às 14h.

A Codem funciona nesta sexta-feira, 23, e na próxima, 30 de dezembro, em horário normal de atendimento ao público, das 8h às 12h. A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém funciona para atendimento ao público em horário normal de segunda a sexta-feira das 8h às 12h.

Nesta sexta-feira, 23, a Fundação Escola Bosque (Funbosque) realiza a Festa de Confraternização dos servidores e colaboradores, por isso não haverá expediente no órgão.

O trabalho de rotina da Guarda Municipal de Belém (GMB) continuará nos postos fixos e volantes, com rondas e patrulhamento nos bairros e logradouros públicos.

