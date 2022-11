Orla de Icoaraci recebe o Fun Fest da Copa, com palco, show e telão para o público nos jogos do Brasil

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), promoverá a exibição dos três primeiros jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Fifa Catar 2022, com uma grande estrutura montada na Orla de Icoaraci.

A programação conta com palco, telão de led, som e decoração, o que deixará um dos principais pontos turísticos da cidade no clima da copa.

Fun Fest

Além da transmissão ao vivo do jogo, o projeto chamado de Fun Fest também contará com atrações musicais antes e após as partidas.

O Fun Fest conta com apoio de empresas do distrito de Icoaraci como patrocinadores.

Parceria

O agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, fala com entusiasmo sobre a programação. “Ficamos muitos felizes em ver projetos como esse, que tem a parceria do poder público e do setor privado, para fomentar o turismo e o comércio do Distrito. Os moradores e visitantes de Icoaraci terão um lugar especial para torcer pela nossa seleção”.

Para garantir a segurança, o evento contará com a apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Belém. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) garantirá o desvio dos veículos na Rua Siqueira Mendes, no Bairro Cruzeiro, que será interditada no trecho onde será montada a estrutura. A Secretaria Municipal de Economia garantirá o ordenamento na área do evento.

Os jogos da Seleção durante a 1ª fase serão nas seguintes datas:

>> 24/11, às 16h: Brasil x Sérvia

>> 28/11, às 13h: Brasil x Suíça

>> 02/12, às 16h: Brasil x Camarões

Confira a programação da estreia do seleção, nesta quinta-feira, 24:

14h – DJ Betinho Apollo

16h – Brasil x Sérvia (Transmissão ao vivo do jogo)

18h Samba D’Rua

19:30 MC Loro

Texto: Felipe Neves

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Seurb