Orla de Icoaraci vai exibir mais um jogo da seleção brasileira nesta segunda (28)

Durante a primeira fase dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Qatar 2022, está sendo exibido em uma grande estrutura montada na Orla de Icoaraci para que os moradores e visitantes do distrito possam desfrutar do local acompanhando a partida e torcer pelo Brasil.

A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic). A medida faz parte da politica pública do governo municipal à população de incentivo à ocupação do espaço público e também ao prestigio ao esporte, que ajuda na formação do cidadão, à interação social e desperta ainda o espírito coletivo, companheirismo, solidariedade, conhecimento, respeito mútuo e educação.

A estrutura apresenta um palco que contém, telão de led, som e decoração, o que deixará um dos principais pontos turísticos da cidade no clima da copa.

No jogo de estreia, milhares de pessoas marcaram presença com muita alegria e animação, que aumentou, após os dois gols do centroavante Richarlison, no segundo tempo, que resultou na vitória do Brasil por 2 a 0 em cima da Sérvia.

Os próximos jogos serão:

28/11, às 13h: Brasil x Suíça

02/12, às 16h: Brasil x Camarões

Além da transmissão ao vivo do jogo, o projeto chamado Fun Fest também contará com atrações musicais antes e após as partidas. O projeto tem o apoio de empresas do distrito de Icoaraci como patrocinadores.

Pensando na segurança de todos, o evento conta com o apoio da Policia Militar e da Guarda Municipal de Belém. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) garantirá o desvio dos veículos na rua Siqueira Mendes, no bairro Cruzeiro, que será interditada no trecho onde será montada a estrutura. A Secretaria Municipal de Economia garantirá o ordenamento na área do evento.

Foto Reprodução: Marcos Barbosa / Comus