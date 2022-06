Orla de Santarém recebe ação de educação ambiental quanto ao descarte correto do lixo

Com o tema “Seu lixo, sua responsabilidade”, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e o Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam), realizou na manhã de ontem, terça-feira, 07, na orla fluvial, uma ação de educação ambiental para alertar a população sobre o descarte correto do lixo. A atividade integra a programação da Semana Municipal do Meio Ambiente.

A ação em campo é uma das execuções alinhadas em reunião realizada no dia 1º de junho, que debateu os transtornos ocasionados por alagamentos em vias da cidade. Na ocasião, estiveram presentes os secretários municipais de Meio Ambiente, João Paiva; de Infraestrutura, Daniel Simões; de Urbanismo e Serviços Públicos, Jean Murilo; o titular da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), Darlison Maia, e o coordenador de Comunicação da Prefeitura, Alailson Muniz.

O descarte incorreto do lixo tem sido uma das principais causas de alagamento num trecho da orla da cidade. Com as fortes chuvas registradas em Santarém, o lixo, entulho, pedaços de madeira e até utensílios domésticos são arrastados pelas águas, entupindo as entradas das galerias do sistema de drenagem, impedindo a vazão das águas pluviais, danificando as bombas de drenagem a orla e, gerando, por consequência, os alagamentos.

Portanto, buscando o apoio da população e dos comerciantes do centro por meio da conscientização, os educadores ambientais percorreram o perímetro entre a Praça da Matriz e a Praça Tiradentes, levando orientações quanto a destinação adequada dos resíduos.

“Achei a ação super importante. Assim, as pessoas precisam ter a consciência de destinação adequada do lixo. Eu tenho, mas tem gente que não tem a consciência de pegar uma sacolinha e colocar o seu lixo para o carro da coleta levar”, observou a vendedora ambulante Francineia Moreira.

“Estamos aqui para levar orientações para toda a população que está trabalhando ou mesmo para quem está só de passagem. É importante todos perceberem a forma adequada de armazenamento do lixo. É preciso evitar que os resíduos entupam as galerias e provoquem alagamentos. É uma questão que é responsabilidade de todos”, destacou a coordenadora da Educação Ambiental da Semma, Fátima Gomes.

De acordo com o gestor da Semma, João Paiva, o governo municipal não age só e é primordial a colaboração da população. “É lamentável ainda ter que enfrentar problemas como esse que poderiam ser resolvidos se as pessoas tivessem a consciência de depositar o lixo de maneira correta. Nós constatamos que as bombas de sucção instaladas na orla são de excelente execução, o que ocorre é o entupimento pelo lixo impede o seu funcionamento e, asim, a drenagem. A última vez que as bombas foram desentupidas, a drenagem da Tapajós foi feita em apenas 20 minutos”.

Segundo o Código Ambiental de Santarém, Lei nº 17.894/2004, jogar lixo é considerado infração muito grave: “Obstruir drenos ou canais subterrâneos que sirvam de passagem às águas pluviais, bem como tubulações que se constituam em rede coletora de esgotos. Quando detectada a infração, o indivíduo pode sofrer sanções administrativas resultando em multa de até 500 UFMs”.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

A Semana do Meio Ambiente faz parte da programação oficial do aniversário de 361 anos de Santarém, que envolve mais de 75 ações. Dentre elas 46 inaugurações de obras como Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, quadras cobertas e ruas pavimentadas; entrega da Medalha Pe. Felipe Bettendorf; show nacional e regional; corrida de rua e a entrega da Nova Orla da cidade.

Imagens: Ascom/PMS