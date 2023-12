Orquestra Sinfônica Brasileira homenageia Amazônia e suas lendas

Uma apresentação emocionante que celebrou a riqueza musical da Amazônia. Sob a regência do maestro Anderson Alves, a Orquestra Sinfônica Brasileira transportou a plateia para uma jornada sonora que misturou música clássica e folclore paraense na noite deste sábado, 9, no palco da Concha Acústica, em Altamira. O II Concerto de Cordas teve como tema principal a Floresta Amazônica e trouxe repertório cuidadosamente selecionado para capturar a sua diversidade e beleza, mas também trouxe peças clássicas como a Pequena Serenata Noturna, uma das obras mais famosas de Mozart, que abriu a apresentação.

O maestro Waldemar Henrique, figura icônica da música paraense, foi reverenciado com releituras de suas composições mais emblemáticas, como “Farinhada”, “Juriti”, “Tamba-Tajá” e “Uirapuru”. O carimbó, ritmo tipicamente paraense, foi representado pelas canções “No meio do Pitiú”, de Dona Onete, e “Sinhá Pureza”, de Pinduca. O público aprovou. “É de uma importância gigantesca um evento como esse para nossa cidade, porque aproxima as pessoas da música clássica, faz o encontro entre o povo e realmente a cultura, não só a cultura clássica, mas também a própria cultura paraense. A gente viu que as músicas foram adaptadas à nossa realidade. Então, o público vibrou muito na noite de hoje e tenho certeza de que foi uma noite muito especial para toda a população de Altamira que veio prestigiar. Ver uma orquestra como essa, abre a nossa mente para novas possibilidades, para novos caminhos”, ressalta Fernanda Cabreira, que levou os pais e o sobrinho para assistir a Orquestra.

Promovido pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, pelo segundo ano consecutivo como um presente à população, o evento contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Altamira. “Além de gerar energia renovável para milhões de brasileiros, a Norte Energia também tem outro importante papel: é agente de desenvolvimento da região, atuando em diversas frentes – dentre elas, a valorização da cultura e das tradições locais. A realização do concerto de hoje materializa esse papel ao contribuir para a democratização do acesso às artes, enaltecer a riqueza musical nortista e reforçar a nossa parceria com o município em ações que beneficiam diretamente à população de Altamira”, destaca Camilla Toledo, gerente de Relações Institucionais da Norte Energia.

Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira é considerada um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 83 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia.

Pianista e compositor, Anderson Alves é o maestro titular da OSB Jovem e o responsável pelos arranjos sinfônicos apresentados pela orquestra no Concerto de Cordas. “Eu gostaria de agradecer o convite, para nós é motivo de grande alegria poder trazer um pouco de música brasileira e de música internacional aqui pra Altamira. Trouxemos muitas obras conhecidas do público, que pôde cantar junto, lembrar da sua infância, obras como “No meio do Pitiú”, que é quase um hino daqui da região. Então, é um programa muito bonito”, conta o maestro.

O violinista Bogdan Hudzelaits destacou a importância da Orquestra Sinfônica Brasileira para a cultura do país. “A Orquestra está envolvida em muitos projetos educacionais e culturais que ajudam em todos os níveis que a gente entende como participação no ambiente cultural, tanto formação de plateia, como projetos para a juventude e aproximação com o público geral. Nós buscamos aproximar a música sinfônica da música popular e é através dessas viagens que a gente leva músicas regionais e do Brasil inteiro, assim como músicas do exterior para localidades como Altamira, por exemplo”.

HOMENAGEM

Waldemar Henrique da Costa Pereira foi um maestro, pianista, escritor e compositor brasileiro. Artista símbolo do Pará, suas obras têm principalmente como temas o folclore amazônico, indígena, nordestino e afro-brasileiro.

A proposta de apresentar os trabalhos do compositor Waldemar Henrique, com arranjos do maestro Anderson Alves, busca disseminar o trabalho de um compositor nascido em Belém do Pará, que reconhece nos traços de sua cultura, um elo entre a linguagem europeia e o gosto popular, divulgando, inclusive as lendas e textos da cultura folclórica regional, em uma série chamada Lendas Amazônicas, reforçando a linguagem única e própria do norte do país.

