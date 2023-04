Orquestra Sinfônica Carlos Gomes abre temporada de recitas na capital paraense

Nesta terça-feira (11) a Orquestra Sinfônica Carlos Gomes (OSCG) abre a temporada de apresentações do ano. O concerto de abertura da temporada 2023 será realizado na igreja de Santo Alexandre, às 19, com entrada gratuita. Regidos pelo maestro e professor do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), Pedro Messias, os músicos irão interpretar obras de G. Verdi, C. Reinecke e J. Haydn.

O publico também irá contar com a presença do solo do prof. Ayron Yves Barata (flauta transversal).

A OSCG proporciona um intercâmbio musical entre músicos profissionais e alunos, atendendo a demandas pedagógicas e artísticas do Instituto. Além disso, o grupo artístico pretende democratizar o acesso às artes, prioritariamente a música lírica e sinfônica para o público paraense por meio de concertos e apresentações gratuitas e acessíveis.

Confira o programa:

-Abertura Nabucodonosor – G. Verdi

-Concerto para Flauta e Orquestra – C. Reinecke (com o solo do Prof. Ayron Yves Barata)

-Sinfonia n° 88 – J. Haydn.

Serviço: O Concerto de Abertura da Temporada 2023 da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes será realizado nesta terça-feira (11), às 19h, na Igreja de Santo Alexandre, localizada na Praça Frei Brandão, s/n – Cidade Velha. Entrada gratuita.

Foto: Carlos Sodré / Arquivo -Ag.Pará