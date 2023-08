Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta concerto em homenagem à Adesão do Pará

Nesta terça-feira (15), a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), fará uma apresentação em um concerto de comemoração pela Adesão do Pará à Independência do Brasil. A iniciativa é do Governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Theatro da Paz, em parceria com a Academia Paraense de Música (APM).

A apresentação será às 20h, no palco do Theatro da Paz, o maestro Miguel Campos Neto irá comandar a OSTP no Encontro musical que contará com a presença da cantora lírica Lanna Bastos e da pianista Ana Maria Adade.

O repertório irá contemplar composições clássicas e peças originais inspiradas na trajetória do Pará e de sua participação na Independência do Brasil.

Confira a Programação:

LOUIS MOREAU GOTTSCHALK (1829-1869)

“Grande Fantaisie Triomphale” sobre o Hino Nacional Brasileiro, Op. 69

‌

EDUARD STRAUSS (1835-1916)

“La Gloire du Brésil”, Marcha Triunfal, Op. 63

‌

PIERRE THILLOY (1970)

“Saudades de Belém” para orquestra sinfônica, Op. 213

I. O sonho do Índio

II. Cidade das Mangueiras

‌

NICOLINO MILANO (1876-1931)

Hino do Pará

‌

WALDEMAR HENRIQUE (1905-1995)

Tamba-Tajá

Uirapuru

Minha Terra

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)

Floresta do Amazonas

Melodia Sentimental

Epílogo

Solista: Lanna Bastos



Serviço:

Concerto da OSTP em homenagem à Adesão do Pará à Independência do Brasil

Data: 15 de agosto, às 20h

Local: Theatro da Paz

Os ingressos podem ser adquiridos no site ticketfacil.com.br ou na bilheteria do Da Paz a partir das 9h da manhã do dia 15, no valor de R$ 2,00. Dois ingressos por pessoa.

Foto: Lukas Mont / Secult