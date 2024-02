Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e Amazônia Jazz Band se apresentam nas Usinas da Paz

Neste sábado (17), a UsiPaz do Icuí-Guajará, em Ananindeua, receberá uma apresentação do Amazônia Jazz Band e da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), que faz parte do Projeto “Sons da Paz”. A iniciativa é das secretarias de Estado de Cultura (Secult) e de Articulação da Cidadania (Seac).

Além de receber o apoio das secretarias de Cultura e de Cidadania, o “Sons da Paz” conta com a Academia Paraense de Música e da direção do Theatro do Paz, à qual estão diretamente vinculadas a Orquestra Sinfônica e a Amazônia Jazz Band. Ao longo do ano, outras apresentações devem ocorrer com novas datas a serem divulgadas. O objetivo é que o cronograma de apresentações nas Usinas da Paz se estenda até dezembro.

O concerto inicia a partir das 19h, sempre com entradas gratuitas. No mesmo horário, as apresentações também ocorrerão nas seguintes datas e locais:

17 de fevereiro – Usina da Paz do Icuí-Guajará – Amazônia Jazz Band

01 de março – Usina da Paz Jurunas/Condor – Amazônia Jazz Band

16 de março – Usina da Paz da Terra Firme – Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

06 de abril – Usina da Paz da Cabanagem – Amazônia Jazz Band

13 de abril – Usina da Paz de Marituba – Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

11 de maio – Usina da Paz do Guamá – Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Foto: Augusto Miranda / Ag. Pará

Foto: MARIO QUADROS / ASCOM SECULT