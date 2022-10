Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz recebe trio do Cazaquistão em concerto gratuito

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz – OSTP, sob regência do maestro Miguel Campos Neto, recebe, nesta sexta-feira, 28, às 19h, o Forte Trio – Trio Estadual da República do Cazaquistão para concerto no Theatro da Paz. A apresentação é realizada pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, Theatro da Paz e Academia Paraense de Música – APM. A entrada é gratuita.

Formado por Timur Urmancheyev (pianista e diretor artístico), Maxat Jussupov (violino) e Murat Narbekov (violoncelo), o trio integra a Organização de Concertos “Kazakhconcert”, que reúne atividades artísticas de música erudita e folclórica, além de teatro do país asiático. Em parceria com outras instituições, o trio cazaque tem se apresentado mundo afora, em salas de Roma, Paris, Berlim, Moscou e Pequim, por exemplo.

Na capital paraense, o trio fará participação solo na prestigiada obra “Concerto Tríplice para Violino, Violoncelo e Piano Op.56”, do compositor alemão Ludwig van Beethoven, que estreou em 1808, em Viena, na Áustria. “É a obra mais conhecida e mais consagrada para essa formação com acompanhamento de orquestra”, comenta o condutor Campos Neto.

A obra integra um conjunto de sete concertos escritos pelo alemão entre 1790 e 1809, que ele nomeou com “opus” ao final: foram cinco para piano (op. 15, 19, 37, 58 e 73), um para violino (op. 61) e o Concerto Tríplice (op. 56).

O Concerto tem três movimentos: ‘Allegro’, ‘Largo’ e ‘Rondo alla polacca’. O primeiro movimento, ‘Allegro’, está em forma sonata, com os principais temas apresentados pela orquestra antes dos solistas aparecerem. O segundo movimento, ‘Largo’, é muito mais compacto e poético. Já o ‘Rondo alla polacca’, para além de qualquer apropriação de músicas tradicionais, tem o ritmo como ponto central.

COOPERAÇÃO CULTURAL

De acordo com maestro, a parceria com os músicos do país asiático foi possível por meio da conexão com o compositor francês Pierre Thilloy, que já esteve na capital paraense em momentos importantes junto à OSTP, como no concerto de celebração dos 400 anos de Belém, em 2016, e na estreia mundial se sua composição chamada “Amazônia”, em 2019.

“Então, o Pierre sugeriu fazer uma ponte entre o Forte Trio e as orquestras do Brasil. O que esse intercâmbio demonstra é justamente que a música é uma força que conecta pessoas. O Pierre chegou a escrever música para instrumentos típicos do Cazaquistão, instrumentos folclóricos, então foi a partir daí que começou a conexão entre nós”, explica Miguel Campos Neto.

TURNÊ

O Forte Trio está em turnê pelo Brasil e já realizou apresentação no Rio de Janeiro e em Brasília. E na próxima segunda-feira, 31, o grupo segue para Goiânia onde fará concerto com a Orquestra Sinfônica de Goiânia, também sob a regência de Miguel Campos Neto, maestro titular da OSTP.

Imagem: Divulgação