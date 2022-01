Nesta quarta-feira (12) a capital paraense vai completar 406 anos, e para celebrar está importante data, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) sobe ao palco da casa de espetáculos para interpretar a 9ª Sinfonia, um dos clássicos de Ludwig van Beethoven.

A programação será gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria do Theatro a partir das 19h. a ação do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, que integra o Preamar Cabano da Secult.

Foto: Ascom / Secult