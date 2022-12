Os 14 melhores apps e jogos para Android em 2022, segundo o Google

O Google divulgou a lista dos melhores apps e jogos para Android em 2022. Repetindo o formato do ano passado, o Google separou os vencedores entre voto popular e apps escolhidos pela empresa. Além das categorias de melhor app e melhor jogo, o Google divulgou subcategorias, como melhor app tesouro escondido, melhor app do bem e melhor jogo multiplayer.

De acordo com o Google, que divulgou uma lista para cada país, o melhor jogo para Android em 2022 foi Apex Legends Mobile. A adaptação mobile do jogo da Electronic Arts é um sucesso mundial no Android, mas perdeu o voto popular no Brasil para Kingdom Maker, game de estratégia e criação de reinos.

O público brasileiro novamente votou em um aplicativo de streaming como melhor app do ano. O Discovery+, lançado há pouco mais de um ano, foi considerado o app de 2022 na categoria voto popular — em 2021, o Disney+ ganhou nessa categoria. Já a equipe do Google considerou o Giga Gloob como melhor app do ano. O Giga Gloob possui jogos, atividades e vídeos voltados para o público infantil. Veja a seguir a lista completa dos melhores jogos e apps da Play Store em 2022.

Melhores jogos da Play Store brasileira

Melhor jogo: Apex Legends Mobile

Voto popular: Kingdom Maker

Melhor Multiplayer: Dislyte

Melhor jogo casual: Angry Birds Journey

Melhor jogo indie: Dicey Dungeons

Melhor história: Ni no Kuni: Cross Worlds

Melhor continuidade de jogo: Roblox

Melhores apps da Play Store brasileira

Melhor app: Giga Gloob

Voto popular: Discovery+

Mais divertido: Dream by WOMBO

Melhor app para crescimento pessoal: Falou: Aprender Inglês Rápido

Melhor app para o dia a dia: Plant Parente – Guia de Cuidados

Melhor tesouro escondido: PetStar: My Dog & Cat Sings

Melhor app do bem: Projeto Comprova

Resultados globais e mudanças na classificação

No ano passado, o Google divulgou o pódio de cada categoria, gerando uma bela lista com 40 aplicativos. Para 2022, a empresa deixou a ideia de lado e foi apenas com os vencedores. No comunicado em seu site, o Google deu apenas menções honrosas a alguns aplicativos eleitos em sua própria curadoria.

No resultado global, o Google considerou o Dream by WOMBO e Apex Legends Mobile como o melhor app e jogo, respectivamente, de 2022. A escolha do jogo foi a mesma da empresa para a Play Store brasileira — enquanto o app, como já visto, foi considerado o Giga Gloob.

No voto popular, Apex Legends Mobile repetiu o resultado na categoria jogo e BeReal foi eleito como app do ano. Para tablets, Tower of Fantasy foi o vencedor. E na nova categoria para chromebooks o escolhido foi Roblox.

O Google considerou que o melhor app do bem de 2022 foi o The STIGMA App, um aplicativo de saúde mental na qual os usuários podem se abrir sobre seus problemas com outras pessoas que passam pela mesma situação.

Outras categorias que também marcam presença por mais um ano são melhor app para wearable e melhor app para tablets. Nos vestíveis, o Google considerou o Todoist como aplicativo do ano, enquanto o Pocket venceu na categoria para tablets. A novidade fica por conta da categoria de melhor app para chromebooks, no qual o BandLab foi o vencedor.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jonas Leupe