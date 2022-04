Os cincos elementos que se destacam no Salmo 127

Além das mensagens mais claras que o Salmo 127, essa passagem traz ainda metáforas que ensinam ainda mais sobre a palavra de Deus. Para entender o que a metáfora dos cinco elementos representa, siga a leitura!

A guerra

A guerra, que se destaca no Salmo 127, serve como uma metáfora para as batalhas espirituais que enfrentamos na Terra entre o reino de Deus e o reino do inimigo Satanás. Jesus orienta a todos de que, enquanto vivermos na terra, estaremos em uma guerra constante entre esses dois mundos. E, para alcançar a vida eterna ao lado de Deus, é preciso escolher todos os dias a sua palavra.

■O alvo O alvo, nas escrituras, é tido como o caminho da verdade e da vida, representando, então, a salvação. Logo, a sua maior responsabilidade como filho de Deus é agir despertando o amor da palavra e abrindo o caminho para que seus filhos

sigam com retidão a soberania de Deus. Assim como Jesus, a sua missão é espalhar a palavra de Deus para o próximo.

■O valente

O êxito na vida só existirá para aqueles que se mantêm firmes no caminho e agem com valentia perante as adversidades. O valente, para a época, era o homem que se portava com firmeza, precisão e demonstrava coragem.



Estas condições seriam suficientes para o homem não ceder às tentações do mundo e seguisse a palavra do Senhor. Atualmente, o contexto é diferente, mas ainda é necessário valentia para vencer as artimanhas de Satanás e alcançar a vida eterna ao lado do Senhor.

■A flecha

O arco e flecha é orientado pelas mãos do valente. Ele será responsável por atirá-la e definir a direção ao qual ela vai estar apontada. É pelas mãos do filho de Deus que ele conduzirá as suas crianças e tornará presente a palavra de Deus e o Espírito Santo em sua casa.



A flecha é como as palavras, que são orientadas pelas mãos do Pai a acertarem o alvo da libertação. Assim, crie e eduque seus filhos com responsabilidade, visto que a sua criação será determinante para o sucesso deles.

■O arco

O homem só chegará a Jesus através da palavra de Deus. A fé se expressa através das palavras. Nesta metáfora, o arco serve como instrumento que, quando manuseado pelo filho de Deus, se torna o responsável por difundir a palavra e guiar o próximo pelo caminho da verdade, levando às pessoas a palavra e a Jesus.

Fonte: https://bibliotecabiblica.com